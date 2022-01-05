شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع المقبل.. بنوك وشركات مصرية ودولية بقائمة رعاة منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أيام من انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، أعلنت إدارة المنتدى عن قائمة الرعاة الرسميين للمنتدى، والتى ضمت نخبة كبيرة من المؤسسات المصرية والعالمية المتنوعة، وشملت منظمات دولية وشركات استثمارية وبنوك وشركات عقارية، وجامعات وغيرها.

وضمت قائمة رعاة النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم كلا من: البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك التجارى الدولى cib، البنك العربى الأفريقى الدولى، البنك الاهلى القطرى QNB ahli، المصرف المتحد، مجموعة طلعت مصطفى، مجموعة سيراميك كليوباترا، حديد عز، شركة بنية، شركة بالم هيلز للتطوير العقاري، البريد المصرى، موقع طلبات، شركة بيبسيكو الدولية PEPSICO، جامعة MSA، جامعة المستقبل، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، شركة almentor للتعليم عن بعد، شركة إيفا فارما، أبو غالى موتورز، المجموعة المالية "هيرميس"، شركة هواوى، المصرية للاتصالات.

ويتكفل الرعاة الرسميون بتغطية ميزانية جميع أحداث وفعاليات المنتدى بالكامل، حرصًا من إدارة المنتدى على عدم المساس بالموازنة العامة للدولة المصرية، حيث تأتي كافة مصروفات المنتدى من خارج الموازنة العامة ولا تحملها أية أعباء.

وسبق أن أعلنت إدارة المنتدى قبل يومين عن تبرعها بمبلغ خمسين مليون جنيه مصري من فائض ميزانيتها هذا العام، ليتم توجيهها لدعم وتمويل مختلف المبادرات التنموية.