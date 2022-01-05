شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر الدائم بالاتحاد الإفريقى يؤكد الالتزام بدعم حالة السلم والأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير د. محمد عمر جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، بـ "بانكولي آديويي" مفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلم والأمن.

تناول اللقاء أبرز محطات زيارة مفوض السلم والأمن إلى القاهرة الشهر الماضي، والتي شهدت الافتتاح الرسمي لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، فضلاً عن زيارة مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة، حيث أشاد مفوض الاتحاد الإفريقي بما تحقق خلال الزيارة، وبالمباحثات التي أجراها مع مختلف المسئولين المصريين في القاهرة.

كما تناول اللقاء عدداً من الملفات التي يتابعها الاتحاد الإفريقي في الوقت الحالي ذات الصلة بحالة السلم والأمن في بعض الدول الإفريقية وفي القارة بشكل عام، حيث أكد السفير المصري على التزام مصر بالعمل مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وسائر الدول الأعضاء ومن خلال العضوية المصرية في مجلس السلم والأمن الإفريقي لدعم حالة السلم والأمن في دول القارة الإفريقية، وبما يسهم في توجيه التركيز على جهود التنمية والإعمار في القارة.