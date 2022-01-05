شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. نتائج حملات الكشف عن تعاطى المخدرات لسائقى الحافلات المدرسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق انفو جراف على الصفحة الرسمية للصندوق " الفيس بوك " يتضمن نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، على مدار عام 2021 .

وجارى تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، يتم إحالته للنيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .