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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتوجه للكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، لمقر الكاتدرائية بالعباسية لتهنئة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (10)
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (1)
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (2)
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (3)
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (4)
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (5)
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (6)
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (7)
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (8)
رئيس الوزراء بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد (9)