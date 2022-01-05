شكرا لقرائتكم خبر عن خالتها تعلم بشرائها حبة الغلال.. بيان النيابة بقضية بسنت خالد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدرت النيابة العامة، بيانًا بشأن التحقيقات بواقعة ابتزاز الفتاة بسنت خالد، التي توفت عقب تناولها قرصًا لحفظ الغلال، متأثرة بنشر شخصين صورًا مخلة منسوبة لها بموقع للتواصل الاجتماعي وانتشارها بالقرية محل إقامتها.
ونستعرض من خلال الإنفوجراف أبرز ما جاء فى بيان النيابة..
1- مباشرة التحقيقات فى واقعة ابتزاز الفتاة
2- طلب التحريات الأمنية للشرطة حول الواقعة
3- انتداب الطب الشرعى لتشريح جثمان بسنت لبيان ملابسات وأسباب الوفاة
4- والدها تقدم ببلاغ يفيد بتعرض ابنته لعملية ابتزاز والتشهير بها بالقرية
5- شخصان اخترقا هاتف الفتاة ونشرا صورها عارية
6- الاستماع لأقوال والدها وشقيقتها فأكدا تعرضها للابتزاز لإرغامها لممارسة الرذيلة مع المتهمين
7- النيابة تكشف علم خالة الفتاة بسنت خالد بشرائها حبة الغلال برفقة صديقتها
8- النيابة تأمر بضبط المتهمين بالواقعة ومثولهما للتحقيق
9- النيابة تهيب المواطنين بعدم تداول أخبار الواقعة
10- مناشدة وسائل الإعلام بضرورة معاونتها فى حماية الأمن القومى