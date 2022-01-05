بعد 9 وقائع.. ضبط عصابة السرقة من داخل مساكن بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (مبلغ مالي، مشغولات ذهبية) من داخل الشقة محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، وبحوزة أحدهما (مفك، أجنة حديدية) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن بأسلوبي "التسلق، كسر الشباك" واعترفا بارتكاب 9 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية"، وجهاز كاسيت وجهاز DVD وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.