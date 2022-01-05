شكرا لقرائتكم خبر عن الإجراءات الاحترازية لاحتفالات كنائس مصر بعيد الميلاد المجيد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن احتفال كنائس مصر بعيد الميلاد المجيد، حيث تحتفل الطائفة الإنجيلية اليوم في السابعة مساء بقصر الدوبارة، فيما تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بكاتدرائية ميلاد السيد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الإنفوجراف التالى ننشر أبرز استعدادات الكنيسة الأرثوذكسية لعيد الميلاد المجيد.

• عدد الحضور فى الكاتدرائية لن يصل إلى 25% من العدد الكلى للكنيسة

• ترتيب المقاعد لضمان التباعد بين المصلين

• فرق الكشافة تتولى الإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية

• تعميم الإجراءات على جميع الكنائس والإيبارشيات

• حجز مسبق للحضور عبر أماكن محددة من خلال مكاتب تابعة للكنيسة

• الكنيسة اعتذرت عن استقبال المهنئين بالعيد بعد القداس