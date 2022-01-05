شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة غدا تصل حد الضباب وأجواء شديدة البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس ، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس، يشهد شبورة مائية كثيفة على قد تصل حد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 09 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات.