شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر ينظم قافلة حماية اجتماعية لرعاية 1000 أسرة فى قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل صندوق تحيا مصر لليوم الخامس على التوالي، تنظيم قوافل الحماية الاجتماعية بمحافظات الصعيد والمناطق الحدودية لتوفير المواد الغذائية والأغطية للأسر الأولى بالرعاية، ضمن مبادرتى بالهنا والشفا، وشتاء آمن.

من جانبه قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق نظم قافلة جديدة صباح اليوم بمحافظة قنا، وذلك لتوفير 12 طن مواد غذائية جافة، و2000 بطانية لنحو 1000 أسرة مستحقة مقيمة بقرى حجازة قبلي، والعليقات، وقوص و أنه تم أيضا تنظيم قافلتين بمحافظة أسيوط وواحة سيوة، بداية الأسبوع الجاري، وذلك في إطار الأنشطة التي ينفذها الصندوق لحماية الأسر الأولى بالرعاية من موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظات هذا الشتاء، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح عبد الفتاح أن قوافل الحماية الاجتماعية يتم تنظيمها بالشراكة مع عدد من البنوك وشركات القطاع الخاص، وبالتنسيق مع شركاء الصندوق من مؤسسات المجتمع المدني، و أن الشراكة الناجحة مع أطراف العمل المجتمعي، كان لها أثرا إيجابيا في تنوع أدوات الصندوق الموجهة لرعاية الأسر المستحقة، لافتا إلى أنه خلال العام الماضي تعاون الصندوق مع 41 مؤسسة مجتمع مدني، بالإضافة إلى أكثر من 100 شركة ساهمت في مشروعات ومبادرات الصندوق، وكذلك اتحاد بنوك مصر، فضلا عن ما يقرب من 5 ألاف متطوع.

الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر استطاع من خلال قوافل الحماية الاجتماعية أن يحصد 6 أرقام قياسية في العمل الخيري بموسوعة جنيس العالمية عبر تنفيذ أكبر قافلتين للمساعدات الإنسانية في العالم خلال عامي 2020 و2021 وهي: أكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية لعام 2020 (300 ألف كرتونة)، أكبر قافلة تبرع بالدواجن لعام 2020 (2000 طن)، تسيير أكبر قافلة مساعدات إنسانية لعام 2020 قوامها 480 شاحنة، أكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية للعام 2021 (مليون كرتونة)، أكبر قافلة تبرع بالأجهزة المنزلية لعام 2021(4500 جهاز) لتجهيز اليتيمات للزواج، أكبر قافلة تبرع بالأجهزة الطبية لعام 2021 (6298 جهاز طبي).















