شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعتى "حلوان الأهلية" و"المنصورة الأهلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعتين أهليتين باسم "جامعة حلوان الأهلية"، و "جامعة المنصورة الأهلية".

ويأتي ذلك فى إطار توجه الدولة نحو إنشاء جيل من "الجامعات الذكية"، كنموذج للجامعات المنتجة، التي تعمل وفقاً لأحدث النظم العالمية، ولا تستهدف مطلقاً تحقيق الربح، وتستثمر كافة مواردها لتطوير العملية التعليمية بها، وإقامة شراكات واسعة مع عدد كبير من الجامعات المرموقة، وتضم مجموعة من البرامج والتخصصات بما يواكب الثورة الصناعية الرابعة التي تمزج بين التكنولوجيا المتعددة، وتلبي احتياجات عملية التنمية الوطنية وسوق العمل المحلية والدولية.

ومن المقرر أن تضم "جامعة حلوان الأهلية" 8 كليات، أبرزها: تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والفنون والفنون التطبيقية، والعلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، كما ستضم "جامعة المنصورة الأهلية" 8 كليات، أبرزها: تكنولوجيا العلوم الصحية، والتمريض، والاقتصاد والعلوم الإدارية.

ونظم مشروعا القرارين مواد تتعلق بمجلس الأمناء واختصاصاته فى كل جامعة، وكذا ما يتعلق بمجالس الجامعة، واختصاصاته، إلى جانب مجلس الكلية أو الوحدة البحثية، واختصاصاته، فضلاً عن الدرجات العلمية التى تمنحها كل جامعة.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإضافة كلية الألسن لجامعة أسيوط، على أن يكون مقرها مدينة أسيوط الجديدة، وذلك فى إطار تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية وتقليل الاغتراب.