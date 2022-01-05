ضبط شخص اشتراك مع آخر في تزوير تراخيص عرض مصنفات بالمقاهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص؛ لاشتراكه مع آخر في مزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير تراخيص عرض مصنفات بالمقاهي.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت قيام (شخصين-مقيمان بمحافظة القاهرة) بتزوير تراخيص عرض مصنفات سمعية وبصرية بالمقاهي وبيعها إلى مالكيها دون توافر الاشتراطات المطلوبة لإصدارها مقابل مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان بالتنسيق مع قطاع (الأمن الوطني -الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة وأمكن ضبط أحدهما، وبتفتيش مسكنه في حضوره تم ضبط (177 ختم مختلف الأشكال بأسماء العديد من الجهات الحكومية - عدد كبير من الأوراق والمستندات منسوبة لجهات حكومية مختلفة - 3 كارنيهات مؤمنة "شهادة صحية" منسوبة لإحدى الجهات الحكومية –كمية من الأدوات والأوراق المُستخدمة في تزوير المستندات المضبوطة - جهازي إسكنر مدمجين بطباعتين إحداهما ألوان لطباعة المستندات المزورة - مجموعة من الأدوات التي يتم استخدامها في ممارسة نشاطهما الإجرامي - "جهاز حاسب آلي - قرص صلب - هاتف محمول" بفحصهم تبين احتوائهم على برمجيات مقلدة ومنسوخة تُستخدم في إعداد المستندات المزورة وكذا مجموعة من الملفات التي تحتوي على مستندات رسمية بدون بيانات وممهورة بأختام حكومية مختلفة معدة للطباعة تُشير لنشاطهما الإجرامي").

بمواجهة المتهم المضبوط بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمضبوطات وارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب واقتسام حصيلة البيع فيما بينهما.

كما تم ضبط (إثنين من أصحاب المقاهي) تم بيع تراخيص لهما وبمواجهتهما أقرا بحصولهما على شهادتي ترخيص مزورتين من أحد المتهمين نظير مبلغ مالي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.