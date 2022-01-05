ضبط 6 أشخاص استولوا على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 6 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية؛ مارسوا نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بمواطنين.

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام عدد من الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية من خلال انتحال صفة موظفين بجهات حكومية وإيهامهم بمنحهم إعانة مالية من تلك الجهات للعمالة غير المنتظمة أو الادعاء بتحديث بيانات بطاقاتهم البنكية -على خلاف الحقيقة- وتمكنهم من خلال ذلك يتمكنوا من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، أو تحويلها لمحافظ مالية إلكترونية وإتخاذ القائمين على هذا النشاط المؤثم لإحدى الشقق السكنية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة السكنية المشار إليها وأمكن ضبط (6 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة المنيا) وبحوزتهم (21 هاتف محمول -مبلغ مالي) وبفحص الهواتف المحمولة فنياً تبين أنها تحتوي على أدلة تُشير إلى ممارستهم ذلك النشاط الإجرامي.

بمواجهة المتهمين أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.