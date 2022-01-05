قضايا الدولة تهنئ البابا تواضروس الثاني وأقباط مصر بعيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

هنأ المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع أقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء في تهنئة الهيئة "نسأل المولي عز وجل أن يعيد هذا العيد على قداسته والشعب المصري العظيم بالخير واليمن والبركات".

واختتمت "حفظ الله الوطن والشعب المصري العظيم من كل سوء وكل عام وحضراتكم بخير وصحة وسعادة وأمن وأمان ووحدة واستقرار".

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.