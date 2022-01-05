مطار القاهرة يعلن جاهزيته لاستقبال الوفود الدولية المشاركة في منتدي شباب العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

انتهت سلطات مطار القاهرة الدولي من استعداداتها لاستقبال الوفود الدولية المشاركة بمنتدى شباب العالم، والذي يعقد بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 18 إلى 13 يناير الجاري، بمشاركة وفود شبابية من جميع دول العالم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، وجه بتحديد خطوط سير الوفود المشاركة فيالمؤتمر، والتي تصل من مختلف دول العالم، وتم التنسيق مع إدارة العلاقات العامة برئاسة الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقاتالعامة والمراسم، واختيار الفرق التي تتولى استقبال الوفود، وتم تخصيص فرق من وزارة الخارجية ومصر للطيران وشركة ميناء القاهرةالجوي، لسرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود وإعادة تسفيرهم إلى شرم الشيخ في سهولة ويسر، إضافة إلى تنظيم مجموعات مشتركة منالعاملين بمختلف جهات المطار لاستقبال الوفود المشاركة بالمؤتمر من مختلف دول العالم، مع الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المسافرين.

وأضافت المصادر يتم حاليا وضع اللمسات النهائية، ووضع لافتات المؤتمر داخل صالات السفر والوصول بالمطار، كما سيتم تزيين المطارباللافتات المخصصة للمؤتمر، واللوجو الخاص به، والتي يتم وضعها داخل صالات السفر والوصول، لتوعية الركاب بأهمية المؤتمر وتحقيق أكبر انتشار للحدث والترويج له، إضافة إلى تنظيم مجموعات عمل وتخصيص "كاونترات"، لإنهاء إجراءات الوصول، وتنسيق فرق العلاقات، مع شركة مصر للطيران لتسفيرهم إلى شرم الشيخ، وإنهاء إجراءات سفر الوزراء وكبار الشخصيات من استراحة كبار الزوار.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازيةوالوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.