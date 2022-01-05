شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "القومى لأسر الشهداء" يهنئ البابا تواضروس والمسيحيين بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبـة عيد الميلاد المجيد.

وعبر أمين عام المجلس خلال برقة بعث بها إلى قداسة البابا عن أصدق التهاني القلبية لجميع الأخوة المسيحيين بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، سائلاً الله عز وجل أن يديم المحبة والود بين جميع أبناء الوطن .