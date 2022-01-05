شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة مركز بحوث كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة تتسلم إحدى جوائز "أصدقاء المهاجرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر لوران دى بوك بتسليم إحدى جوائز المنظمة الدولية للهجرة الثلاثين "أصدقاء المهاجرين" للدكتور عادلة رجب، مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، بكلية الاقتصاد والسياسة علوم في جامعة القاهرة، كما تم تسليم إحدى الجوائز إلى الدكتورة هبة راشد، مؤسسة مرسال.

وكان رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة سلم الجائزة منذ أيام أيضا إلى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين المغتربين، فيما تم تسليم الجائزة أيضا للدكتور رامي الناظر، الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري.