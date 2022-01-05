شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 1785 طن بضائع و503 شاحنات و29 سيارة بموانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1785 طن بضائع عامة ومتنوعة و503 شاحنات و29 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 1209 طن بضائع عامة و294 شاحنة و20 ملاكي وتصدير 27650 طن فوسفات.

وشملت حركة الواردات 576 طن بضائع عامة و 209 شاحنة و9 ملاكي ويتواجد 13 سفينة علي أرصفة الموانئ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 94 شاحنة و8 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 70 شاحنة والسفينة PROFESSOOR WENGER فارغة قادمة من بورسودان لتحميل فوسفات.

وغادرت السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 91 شاحنة و3 ملاكي، والسفينة دليلة بحمولة 67 شاحنة و12 ملاكي، والسفينة الحرية بحمولة 56 شاحنة و3 ملاكي، والسفينة AFRICAN WREN فارغة متجهة الي العقبة والسفينة MARINA .L لتصدير 27650 طن فوسفات إلي الهند .

كما غادر ميناء السويس السفينة اكرام فارغة، واستقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء والسفينة بريدج حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 576 طن و 1 ملاكي وتصدير 80 شاحنة بحمولة 1209 طن و 2 ملاكي .