شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يترأس اجتماع لجنة متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - الجزار يُشدد على الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بتنفيذ جميع الأعمال بأعلى جودة لتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين بالمناطق الريفية

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً للجنة الوزارية المُشكلة برئاسته، لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع المرافق، والجهاز المركزى للتعمير.

وأكد وزير الإسكان، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، ويجب العمل على الإدارة الجيدة لمشروعات المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذى بشكل دورى، والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، والإسراع بمعدلات التنفيذ، مع تنفيذ جميع الأعمال بأعلى جودة، حيث إن المبادرة يتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين، الذين يقطنون بالمناطق الريفية.

واستمع الوزير خلال الاجتماع، إلى شرح وافٍ عن الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها فى المراكز التى تتولى وزارة الإسكان تطويرها بالمرحلة الأولى من المبادرة، حيث تقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بتنفيذ مشروعات المياه والصرف، بينما يتولى الجهاز المركزى للتعمير، تنفيذ المشروعات الخدمية، ومشروع "سكن كريم".

ووجه وزير الإسكان، مسئولى الجهاز المركزى للتعمير، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتحديد المشروعات الخدمية المطلوب تنفيذها بقريتى (غرب سهيل – غرب أسوان)، واللتين وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضمهما للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تقوم الهيئة القومية حالياً بتنفيذ أعمال المياه والصرف بهما.