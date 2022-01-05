شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة والجيزة.. ونصائح للسائقين بتوخى الحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أغلب محافظات الجمهورية منذ الصباح الباكر شبورة كثيفة على الطرق، امتدت إلى القاهرة الكبرى، وظهرت بشكل كثيف على الطرق الرئيسة والطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، حيث تقل الرؤية بشكل كبير .

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد حتى نهاية الأسبوع، لانخفاض كبير في الرؤية الأفقية تشهده معظم أغلب الأنحاء خاصة المناطق الشمالية، وذلك خلال الساعات الأولي من الصباح الباكر نتيجة تكون شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على الدلتا والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وخاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بتوخى الحذر على الطرق، والقيادة بهدوء وتجنب السرعات الزائدة، فضلا عن اتباع تعليمات المرور.