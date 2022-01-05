نشاط الرئيس السيسي أمس وأخبار الشأن المحلي يتصدران اهتمامات صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-(أ ش أ):

تصدر نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس عناوين واهتمامات صحف القاهرة، الصادرة اليوم الأربعاء، كما تناولت الصحف باهتمام عددا من أخبار الشأن المحلي.

فتحت عنوان "الرئيس: الحفاظ على الظروف المعشية والصحية الآمنة للمواطنين"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير مصادر التمويل والمعدات المطلوبة، من أجل إدارة المخلفات بالمناطق الصناعية بمختلف أنواعها على أعلى مستوى وبكفاءة عالية، بالإضافة إلى العمل على تعظيم استغلال عملية إعادة تدوير تلك المخلفات، لما لها من مردود بيئي إيجابي للحفاظ على الظروف المعيشية والصحية الآمنة للمواطنين.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح. إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح. وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح. كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع تناول متابعة جهود الحفاظ على البيئة في إطار إدارة وإعادة تدوير المخلفات الصناعية، حيث اطلع الرئيس على جهود الدولة في التعامل مع المخلفات الصناعية المختلفة، خاصةً الرخام والجرانيت في المناطق الصناعية والحرفية العاملة في هذا القطاع.

وتابع الرئيس خلال الاجتماع الموقف التنفيذي الراهن لإنشاء مصنع متكامل لإعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن المصانع والورش بمنطقة «شق الثعبان»، بطاقة 300 ألف طن يوميا، بهدف تحسين البيئة والحفاظ عليها، وكذلك تحقيق مردود اقتصادي تنموي يتمثل في إعادة تدوير تلك المخلفات في إنتاج العديد من المواد التي تستخدم في البناء والتشييد والتشطيبات، بجودة عالمية ومعايير بيئية قياسية.

وفي متابعتها لنشاط الرئيس السيسي أمس وتحت عنوان "الرئيس يتفقد مركبات متعددة الاستخدام تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء" ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه في إطار اهتمامه بمنظومة النقل باستخدام الطاقة النظيفة، تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس عددا من المركبات متعددة الاستخدام، والتي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء كمال وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح. محمد عبدالفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة ‪MCV‬.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلي من اللواء كمال وفائي عن إمكانيات تلك المركبات والمجالات التي يمكن الاستفادة منها طبقاً للرؤية المستقبلية للدولة، كما تفقد الرئيس نموذجا لإحدى المركبات المخصصة للعمل مع ذوي الهمم، والتي تعمل بالغاز الطبيعي.

وتحت عنوان "معيط: سداد 420٫5 مليار جنيه لـ -التأمينات الاجتماعية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد 420.5 مليار جنيه للهيئة خلال 30 شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، في ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

وأضاف، أننا مستمرون في سداد المستحقات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وتم تخصيص 180 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ضمن الاتفاق، وبنهاية يونيو المقبل سيكون قد تم سداد 510.5 مليار جنيه خلال 36 شهرًا. وأشار إلى أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لمصلحة الهيئة لتصبح 5.9٪ بدلا من 5.7٪؛ لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.

وفي الشان البرلماني ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مجلس النواب وافق، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مبدئيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في كلمتها خلال الجلسة العامة أن القانون يضمن تعزيز عملية المتابعة وإلزام الجهات التخطيطية بإصدار تقارير للمتابعة وتعزيز فكرة اللامركزية ووضع نظام للحوكمة مع قدر من المرونة للمحليات لتحقيق أهداف تخفيض الفقر وغيرها من الأهداف.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يضع مجموعة كبيرة من المبادئ التخطيطية التي تم النص عليها في الدستور حيث يتضمن مشروع القانون فكر الاستدامة والتنوع والتنمية المتوازنة والمشاركة والانفتاح وتشجيع الابتكار.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة أن القانون الجديد يرتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية أهمها الحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراف الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وفي تناولها للشأن المحلي ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قام بزيارة تفقدية للكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

وأضافت الصحيفة أن الفريق أول محمد زكي ألقى كلمة نقل فيها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لطلبة الكلية الحربية، وقدم من خلالها التهنئة للطلبة الجدد على انضمامهم للكليات والمعاهد العسكرية ليكونوا بمثابة دماء جديدة داخل القوات المسلحة، مؤكدا أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولي اهتماماً كبيراً بإعدادهم لتخريج ضباط مقاتلين قادرين على حمايـة تـراب الـوطـن المـقـدس وتحمل المسئوليات الجسام الملقاة على عاتقهم.

كما تفقد الوزير عدداً من الأنشطة التدريبية المختلفة تضمنت قفزة الثقة والكروس فيت، أعقبه المرور على ميادين التدريب المطورة والموانع وميادين الفروسية، وأشاد بما لمسه من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكليات والمعاهد الـعـسـكـريـة والـوصـول إلـى أعـلـى درجـات الاستعداد خلال فترة إعدادهم بالكلية.

وتحت عنوان "فحص 9 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم"، ذكرت صحيفة " الأخبار "أن وزارة الصحة والسكان أعلنت فحص 9 ملايين طالب بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها بداية العام الدراسي الحالي.

وأوضح د.حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ 29 ألفاً و444 مدرسة حكومية وخاصة.

وفي الشأن التعليمي وتحت عنوان "امتحانات إلكترونية وورقية لأولى وثانية ثانوي"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. طـارق شـوقـي وزير التربية والتعليم، أكد أن امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الـثـانـوى، تحتوى على قسمين، أحدهما «إلكتروني» على التابلت ويتم تصحيحه إلكترونيا من أسئلة متعددة الاختيارات ويمثل 70% من درجة المادة، والثاني «مـقـالـي ورقـي» يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقي الدرجة للمادة «30٪» ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس.

وأشار الوزير إلى أن طلاب المنازل سيتم امتحانهم ورقيا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "أقمار صناعية تعليمية للجامعات المصرية"، أن معامل كليات علوم حلوان وهندسة عين شمس والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بشيراتون القاهرة تسلمت ثلاثة أقمار صناعية لتكون نواة لمعامل ابتكار الفضاء في 32 كلية هندسة وعلوم بمختلف جامعات مصر وذلك بتمويل مشترك من أكاديمية البحث العلمي ووكالة الفضاء المصرية.

وأضافت الصحيفة أن د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أكد، خلال تسليم الأقمار الثلاث، أنه يجري العمل علي قدم وساق لتوطين تكنولوجيا الفضاء في الجامعات المختلفة ضمن أهداف استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح أن تصنيع الأقمار يتم بالاشتراك بين الفريق البحثي بوكالة الفضاء المصرية والجامعة المشتركة وذلك بمكونات مصرية 100% لرفع مستوي الـوعـي لـدي الـطـلاب تجاه تكنولوجيا الفضاء.

ونقلت الصحيفة عن محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية قوله إن القمر «Spacekeys» صناعي تعليمي تـم تـطـويـره بـوكـالة الفضاء المصرية ليكون نواة لمعامل ابتكار الفضاء بكليات الهندسة والعلوم ومن المقرر أن يتم منح غانا وكينيا وأوغندا والسودان 5 أقمار لتنفيذ مشروع قمر التنمية الإفريقي.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء يفتتح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة" ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أكد أن المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة بمدينة القاهرة الجديدة، والذي يعد الصرح الأمني الجديد؛ يعزز قدرات الدولة على فرض مظلة تأمين متكاملة تغطي جميع أرجاء العاصمة لخدمة المواطنين، ويقدم العديد من الخدمات وفق أحدث التقنيات في إدارة العمل الأمني.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال افتتاح المقر الجديد للمديرية أمس يرافقه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال.

وأضافت أن رئـيـس الـوزراء شاهد فيلما تسجيلياً تعرف من خلاله على مراحل إنشاء المقر، ومكوناته، والخدمات التي يقدمها، ثم تفقد عددا من تلك الإدارات بالمقر الجديد، الذي تم تزويده بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية بطريقة عصرية متطورة في ضوء رؤية الوزارة للتحديث والتطوير وميكنة العمل بمختلف الإدارات تماشيا مع التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة، في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، حيث تفقد غرفة إدارة الأزمات للتعرف على أسلوب تعاملها مع الأحداث الطارئة وطريقة الاستجابة والتعامل الفوري مع تلك الأحداث.

كما تفقد مـدبـولـي المـركـز الإعلامي المدعم بأحدث الوسائل التي تمكنه من أداء مهامه في نشر البيانات التي تهم المواطنين بمختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتصحيح المعلومات المغلوطة، كما شملت الجولة التفقدية غرفة عمليات نجدة القاهرة التي تم تحديثها وفق أحدث الوسائل التكنولوجية من أجل تقديم خدمة فائقة للمواطنين.