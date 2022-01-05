شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات حول تطور الاقتصاد وزيادة معدل الإنفاق على الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويتوقع تقرير الوكالة أن يظل معدل النمو في الإنفاق على الغذاء (بالعملة المحلية) قويًا ولكنه يتباطأ قليلاً ليصل إلى 9.5٪ في عام 2022، منخفضًا من 11.3٪ في عام 2021 و12.0٪ في عام 2020.

ونرصد ما جاء بالتقرير في شأن تلك التوقعات:

1- الاستقرار الاقتصادي النسبي في مصر إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب في مجال الغذاء.

2- شهدت مصر بالفعل زيادة طفيفة في الاستثمار بهذا المجال.

3- شركات الأغذية والمشروبات لديها فرصة لدخول السوق المصري للاستفادة من آفاق النمو القوية على المدى الطويل.

4- سيشكل الإنفاق على مجموعة الخبز والأرز والحبوب ومجموعة اللحوم والدواجن نحو 52٪ من إجمالي الإنفاق في سوق الغذاء المصري خلال 2022.

5- سيرتفع الإنفاق على الغذاء خلال الفترة (2022 - 2025) بمعدل نمو سنوي يبلغ 10.3٪.

6- أداء القطاع العائلي في مصر سيكون أفضل خلال 5 سنوات مدفوعًا بانخفاض التضخم والاستقرار السياسي.

7- نمو الطبقة المتوسطة فى مصر بدرجة كبيرة خلال السنوات القادمة.