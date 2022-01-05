شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمات وزارة التضامن لأهالى منطقة سن العجوز بحدائق أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التضامن الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على توفرالعديدمن الخدمات لأهالى منطقة سن العجوز بحدائق أكتوبر.

الخليج 365 ينشر تقريرا معلوماتيا عن خدمات وزارة التضامن لأهالى منطقة سن العجوز فى نقاط محددة.

افتتاح عيادة لصندوق مكافحة الإدمان لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي، وتوفير الخدمات العلاجية لأى حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن "16023".

إطلاق مبادرة لتوعية بخطورة مشكلة المخدرات ، حيث تستهدف المبادرة توعية الشباب من أبناء المنطقة بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات.

تضمن المبادرة أيضا تنفيذ ورش عمل حكى للأطفال بالمراحل العمرية المختلفة من خلال استخدام أساليب غير تقليدية وإعداد مسابقات فنية وثقافية للشباب بالمراحل العمرية المختلفة لتسليط الضوء على أضرار المخدرات.

تنفيذ زيارات منزلية لتوعية الأسر بأضرار الإدمان ومعرفة طرق الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التعامل مع الحالات المرضية وعلاج المرضى مجانا وفى سرية تامة.

متابعة أى حالة إدمان بمجرد تحويلها إلى إحدى المراكز الشريكة مع الخط الساخن لتلقى العلاج وحتى التعافى وتقديم أوجه الرعاية الكاملة للمرضى.

افتتاح وحدة اجتماعية لتوفير خدمات الوزارة لاهالى المنطقة .

إطلاق قافلة مساعدات غذائية وطبية

توزيع عدد 1000 بطانية، و500 شنطة أدوات مطهرات ووقاية شخصية و300 لعبه أطفال.