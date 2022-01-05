شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: قصة الابتزاز بالصور موجودة قبل ظهور السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير الخليج 365، إن قصة الابتزاز بالصور موجودة قبل ظهور السوشيال ميديا، وذلك تعليقا على واقعة وفاة الفتاة "بسنت" بعد تعرضها للابتزاز، فيما عقبت الإعلامية لميس الحديدى قائلة: "كان بيحصل من أيام فيلم شادية، ويجب أن نحذر البنات".

وأضاف رئيس تحرير الخليج 365، خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، ويذاع على قناة on، تعليقا على فيديو رقص المدرسين: الكاميرا بقت بطل في كل الأحداث ومن المهم أن الشخص يحافظ على صورته، متابعا: "ما قبل انتشار الكاميرا غير ما بعدها".

وتابع الكاتب الصحفى أكرم القصاص، تعليقا على فيديو رقص المدرسين: "هذا المجتمع فيه ناس بتصور الآخرين من البلكونة، نحن ندينهم ولكنهم موجودون، والمجتمع مش كله نخبة، والناس المبتزة موجودة".

وأعلنت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات التى باشرتها في واقعة وفاة الفتاة «بسنت» بكفر الزيات حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا يوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الماضي من والد الفتاة المدعوة بسنت، تضمن تناولها قرصًا لحفظ الغلال متأثرةً بنشر شخصيْنِ صورًا مخلة منسوبة لها بموقع للتواصل الاجتماعي وانتشارها بالقرية محل إقامتها، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وأُخطرت بوفاة الفتاة في اليوم التالي للبلاغ.