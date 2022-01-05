شكرا لقرائتكم خبر عن عالم مصرى: حركة الإلكترونات أساس الحياة و"فخور أنى أول حد هيصورها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد ثروت حسن أستاذ الفيزياء والضوء بجامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعته البحثية الذي نجح في اكتشاف وقياس حركة الإلكترونيات في زمن "الأتوثانية"، قائلاً: "سرعة الأتوثانية يعني مليارا من مليار من الثانية الواحدة وطورنا طريقة أسرع من الإلكترونات نفسها باستخدام الليزر والفمتو ثانية مليون من مليار من الثانية.. والأوتوثانية يعني مليارا من مليار من الثانية الواحدة."

وأضاف خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أنه يوجد طريقتين لرصد الإلكترونات وهي الطريقة غير المباشرة من خلال قياس التغير في طيف الليزر، وطريقة مباشرة من خلال ميكرسكوب وهي لم يصل لها أحد حاليا.

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، ما فائدة رصد حركة الإلكترونات؟.. قال في مداخلة عبر تطبيق زووم: حركة الإلكترونات هي أساس الحياة، ومن خلالها نرى كل شيء، وتدخل في المواد والتفاعلات الكيميائية ورصدنا لحركتها يساعد في التحكم فيها، موضحا أنه يمكن استخدام السيطرة على حركة الإلكترونات في صناعة الأدوية، قائلاً: هناك ثورة طبية وكل واحد هياخد دواء على حسب الخريطة الجينية بتاعته ويمكن استخدامه في تحويل الزجاج إلى موصل للكهرباء.

وتابع: "بحثي يمكن لأول مرة نرصد حركة الإلكترونات في البيئة العادية والهواء، والهدف هو التقاط صور فيلمية لحركتها وهذا إنجاز علمي كبير في كل المجالات، لافتا إلى أن فريقه البحثي مكون من عدة دول، من الصين والكويت ومصر واليابان، وألمانيا، قائلاً: "سأكون فخور بإني أكون أول حد يصور حركة الإلكترونات."