حريق يتلهم بعض محتويات شقة بالشيخ زايد

حاصرت القوات مصدر النيران، وتبين نشوب الحريق في شقة سكنية بالعقار رقم 23، وانحصرت الخسائر في احتراق محتويات الصالة "أنتريه" دون إصابات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012