تفاصيل رحلة الناقد الرياضي الراحل إبراهيم حجازي مع المرض حتى وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

توفى صباح الإثنين، الناقد الرياضي الكبير إبراهيم حجازي، بعد صراع مع المرض، وشُيعت جنازته من مسجد الفاروق بالمعادي بمشاركة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسام غالي عضو مجلس النواب ونجم الأهلي السابق، ومحمد فضل نجم الأهلي السابق، والكاتب الصحفى محمد شبانة والكاتب الصحفى عصام شلتوت، وغيرهم من نجوم الوسط الرياضي.

ويستعرض الخليج 365، رحلة إبراهيم حجازي مع المرض، وحتى وفاته أمس في التقرير التالي:-

1- في 23 أكتوبر الماضي: أعلن الإعلامي والناقد الرياضي حسن المستكاوي، تعرض الإعلامي الكبير وعضو مجلس الشيوخ إبراهيم حجازي لوعكة صحية.

وكتب المستكاوي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ألف سلامة لأخي وزميلي وزوج شقيقتي وكبير أسرتنا إبراهيم حجازي ونتمنى له الشفاء العاجل. ودعواتكم. فهو طوال حياته لم يتأخر أبدا عن مساعدة محتاج أو مريض زميل أو غير زميل ويبادر بشهامة الجدعان ليكون السند والظهر لأي مريض ولأي إنسان.

2- في 24 أكتوبر، كشف الإعلامي والناقد الرياضي حسن المستكاوي، لمصراوي، أن الكاتب الكبير إبراهيم حجازي أصيب بفيروس كورونا وتم نقله إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج، حيث يستلزم تلقي العلاج بصورة أفضل، متمنيًا له الشفاء العاجل وأن يعود سريعًا لمحبيه وأسرته بصحة جيدة.

3- في 10 ديسمبر، قال الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي، إنه تم نقل الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، إلى الرعاية المركزة بسبب تعرضه لأزمة صحية.

وأوضح المستكاوي في تصريحات لمصراوي، أن الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي يعاني من توابع إصابته بفيروس كورونا، فضلاً عن حدوث بعض المشكلات الصحية الأخرى، التي تسببت في نقله للرعاية المركزة.

4- في 19 ديسمبر، كشف المستكاوي، أن إبراهيم حجازي مازال متواجدًا في الرعاية المركزة بسبب الأزمة الصحية التي يمر بها، مشيرًا إلى أن وجوده في الرعاية ليس بسبب كورونا ولكن بسبب عدة مشاكل صحية في وظائف الجسم، وكذلك تأثره بتداعيات إصابته بفيروس كورونا منذ فترة، مطالبًا بالدعاء له.

5- 3 يناير، توفي الناقد الرياضي الكبير ابراهيم حجازي، وكشف المستكاوي لمصراوي أسباب وفاته وما كان يعاني منه، قائلاً: "إن الكاتب الكبير إبراهيم حجازي عانى من العديد من المشاكل الصحية على رأسها كورونا التي أصيب بها منذ فترة وظل يعاني من تبعاتها، وأعقب ذلك حجزه بالرعاية المركزة لمشاكل أخرى في الوظائف الحيوية؛ أبرزها القلب والكلى وعدد من الأجهزة الحيوية الأخرى، كما عانى بسبب كل هذا من نقص الأكسجين في الجسم، حتى تلقينا نبأ وفاته".