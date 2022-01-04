شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يوجه بإخراج تصميم دار القرآن بالعاصمة الإدارية لتعكس المبادئ الصحيحة للدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع "إبداع.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

واطلع الرئيس على الموقف التنفيذي الحالي لمنشآت العاصمة الادارية الجديدة خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، إلى جانب مسجد مصر وما يضمه من قاعات ضخمة، لاسيما قاعة دار القرآن الكريم والتصميمات الهندسية الداخلية والخارجية لها، موجهاً بإخراج التصميمات الخاصة بدار القرآن ومركز مصر الثقافي الإسلامي على نحو يعكس المبادئ الصحيحة للدين وسماحته التي تدعو إلى التعايش السلمي وقبول الآخر وحرية الاعتقاد وفق سنة الاختلاف والتنوع في الكون.