شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الشبورة الكثيفة أخطر من الأمطار الغزيرة وعلى المواطنين الحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن دائماً ما نحذر من الشبورة المائية الكثيفة خلال السير على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية نظراً للمخاطر المترتبة عليها خلال السير على الطرقات، وتابع: "خطورة هذه الشبورة تكون أعلي من الأمطار الغزيرة".

وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الشبورة المائية التي أعلنت عنها الهيئة قبل 48 ساعة من بدايتها مستمرة حتى يوم الخميس المقبل، مناشداً الجميع تواخى الحذر خلال قيادة المركبات.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية ، قد توقعت أن يشهد الطقس غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء، يشهد شبورة مائية كثيفة على قد تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.