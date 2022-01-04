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الصغرى تنخفص لـ5 درجات.. حالة الطقس حتى يوم الجمعة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء  حتى الأحد المقبل ، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

 

انخفاض درجات الحرارة العظمى:

على القاهرة لـ17 درجة والصغرى لـ 9 درجات

شمال الصعيد:

انخفاض الصغرى لـ 5 درجات


الصغرى تنخفص لـ5 درجات.. حالة الطقس حتى يوم الجمعة

 

حالة الطقس يوم الأربعاء 5 يناير:

القاهرة والوجه البحرى 18 درجة والصغرى 9 درجات

شمال الصعيد العظمى 18 درجة والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 8 درجات

 

حالة الطقس يوم الخميس 6 يناير:

القاهرة والوجه البحرى 18 درجة والصغرى 10 درجات

 شمال الصعيد العظمى 18 درجة والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 9 درجات

 

حالة الطقس يوم الجمعة 7 يناير:

القاهرة والوجه البحرى 17 درجة والصغرى 9 درجات

شمال الصعيد العظمى 17 درجة والصغرى 5 درجات

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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