شكرا لقرائتكم خبر عن الصغرى تنخفص لـ5 درجات.. حالة الطقس حتى يوم الجمعة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل ، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

انخفاض درجات الحرارة العظمى:

على القاهرة لـ17 درجة والصغرى لـ 9 درجات

شمال الصعيد:

انخفاض الصغرى لـ 5 درجات



الصغرى تنخفص لـ5 درجات.. حالة الطقس حتى يوم الجمعة

حالة الطقس يوم الأربعاء 5 يناير:

القاهرة والوجه البحرى 18 درجة والصغرى 9 درجات

شمال الصعيد العظمى 18 درجة والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 8 درجات

حالة الطقس يوم الخميس 6 يناير:

القاهرة والوجه البحرى 18 درجة والصغرى 10 درجات

شمال الصعيد العظمى 18 درجة والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 9 درجات

حالة الطقس يوم الجمعة 7 يناير:

القاهرة والوجه البحرى 17 درجة والصغرى 9 درجات

شمال الصعيد العظمى 17 درجة والصغرى 5 درجات

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة