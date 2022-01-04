شكرا لقرائتكم خبر عن محلب والخطيب يشاركان فى مراسم عزاء ابنة رجائى عطية نقيب المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزارء الأسبق والكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، مساء اليوم الثلاثاء، فى مراسم عزاء المهندسة هالة رجائي عطية ابنة نقيب المحامين رجائى عطية، المقام بمسجد الشرطة بالدراسة.

كما شارك الدكتور أحمد فتحي سرور، الفقيه الدستورى، وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية للمحامين، فى مراسم العزاء.

وشيعت، أمس الإثنين، جنازة ابنه رجائى عطية نقيب المحامين من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وودع نقيب المحامين ابنته بالدموع وسط حالة من الحزن خيمت على الأسرة بأكملها.

جدير بالذكر أنه توفيت مساء أول أمس الأحد، المهندسة هالة رجائي عطية ابنة نقيب المحامين رجائي عطية، ونعى رجائى عطية ابنته عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، قائلا: البقاء لله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله كبرى أولادى المهندسة هالة رجائى عطية".