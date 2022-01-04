"صحة النواب" تطالب الحكومة بحظر تناول المضادات الحيوية عبر حقن الوريد بالصيدليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

أصدرت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بعدد من التوصيات لمواجهة الفوضى التي يشهدها ملف الدواء في مصر، في نهاية الاجتماع الذى عقد، اليوم.

وطالبت اللجنة، مجلس الوزراء بفض الاشتباك القائم بين وزارة الصحة وهيئة الدواء ووزارة التنمية المحلية حول تضارب الاختصاصات بملف الأدوية.

و طالبت لجنة الصحة بمجلس النواب، بعدم صرف أي أدوية من الصيدليات دون روشتة الأطباء وخاصة المضادات الحيوية.

وأمهلت اللجنة، الحكومة فترة لإصدار قرار بحظر تناول المضادات الحيوية عبر حقن الوريد فى الصيدليات، مع إتاحة الحصول عليها وفقا لروشتة الطبيب فى المستشفيات.

وشددت اللجنة فى نهاية اجتماعها على ضرورة تشديد الرقابة على الصيدليات لمنع بيع الأدوية بدون روشتة الطبيب.

وناقشت لجنة الصحة، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، الدكتورة إيناس عبدالحليم، وعاطف مغاورى وآخرين بشأن مخالفة الصيدليات للقانون وإعطاء وصفات علاج بدون روشتة طبيب والقيام بإجراء فحوصات طبية للمواطنين بالمخالفة للقانون، وطلب الإحاطة المقدم من عاطف المغاوري، بشأن تجارة وتداول الأدوية إلكترونياً عبر الشبكة العنكبوتية بما تمثله من مخاطر على الصحة العامة للمواطنين مما يعد إهدارًا وتجاوزًا للقواعد واللوائح والقوانين المنظمة.