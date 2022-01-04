استدرجه بـ"توصيلة".. الإعدام لسائق قتل طفلًا بعد فشله في اغتصابه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، سائق "توك توك" بالإعدام شنقًا بتهمة قتل طفل بعدما فشل في اغتصابه.

كشف أمر الإحالة أن المتهم "أ. ن" 33 سنة، سائق توك توك، قتل المجني عليه الطفل "م. ف" طالب، بأن طوق عنقه بذراعه الأيمن حال مقاومته له أثناء التعدي جنسيا عليه خشية افتضاح أمره حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجنى عليه، بأن استدرجه بدراجة بخارية (توك توك) موهما إياه توصيله لمسكنه وتمكن بتلك الحلية من اصطحابه إلى الشقة السكنية محل الواقعة بعيدا عن أعين الرقباء وتعدى عليه.

وقال أحد شهود الإثبات، ويعمل حارس عقار، بأنه حال تواجده بمحل عمله أمام العقار محل الواقعة حضر إليه المتهم وبرفقته المجني عليه طالبا منه فتح باب العقار للصعود إلى شقة سكنية تقيم بها شقيقته فمكنه من ذلك.

وقال والد الطفل فى التحقيقات، إنه لاحظ تغيب نجله عليه أثناء ذهابه لشراء بعض الاحتياجات فتوجه لقسم الشرطة محررًا محضرًا بذلك ثم علم بعد ذلك بقيام المتهم بخطف نجله والتعدي عليه وحال مقاومة الأخير له قام بقتله وعلم من الشرطة بالعثور على جثمان نجله.