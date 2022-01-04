شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع منتجات بلاستيكية يستخدم مواد غير مطابقة للمواصفات بجنوب الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها الرقابية لضبط المنشآت المخالفة سواء التي تدار بدون ترخيص أو التي تستخدم مواد غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات.

وقد تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة من ضبط مصنع شهير للمنتجات البلاستيكية بشارع المجزر الآلى يستخدم مواد غير مطابقه للمواصفات ويدار بدون ترخيص ويمثل خطورة على السلامه العامة للمواطنين لعدم التزامه وتطبيقه اشتراطات الحماية المدنية وقد تم غلق المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .