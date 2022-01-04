شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل نافورة غرناطة بعد توقف 10 سنوات.. جولة بأشهر حدائق روكسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365” أعمال تطوير حديقة غرناطة بروكسى وتشغيل نافورة الحديقة التى تعطلت لأكثر من 10 سنوات، حيث انتهت محافظة القاهرة من تطوير حديقة غرناطة، بمنطقة مصر الجديدة، من خلال هيئة نظافة القاهرة، حيث وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بإصلاح وتشغيل نافورة حديقة غرناطة التاريخية بعد توقفها لمدة 10 سنوات، حيث تم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها.

وكلف اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة للورش الإنتاجية بالهيئة بإصلاح وتشغيل نافورة الحديقة، وتم الانتهاء من رفع كفاءة النافورة وتشغيلها بأيدى مهندسى وفنيى الورش، تحت إشراف مهندس أسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية، وتمت إعادة المظهر الحضارى والجمالى للحديقة.

وتمتلك الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، عددا من الورش الإنتاجية وورش صيانة المعدات، والتى تم تطويرها مؤخرا، وأجرى الخليج 365، جولة بالورش لرصد أهم ما تنتجه تلك الورش.

وتمتلك الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، ورش المعدات الثقيلة ويقع على مساحة 5100 م2 ويضم ورش إصلاح وورش خدمة ومبنى إدارى ومسجد ومغسلة ومخازن وغرفتى أمن وكهرباء، كما تمتلك الهيئة، الورش الإنتاجية ويقع على مساحة 2.8 فدان وتضم الورش 325 عامل و17 قسم تشمل حدادة ونجارة ولحام وسمكره وسروجية وبراده وترزية وكهرباء ونقاشة ومسبك لتلبية احتياجات الهيئة.