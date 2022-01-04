شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية الكهرباء توقع عقدا لتحويل أجزاء بخط "العامرية-مجمع الغزل" من هوائى لأرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد لتنفيذ عملية استكمال إحلال أجزاء من الخط الهوائي (العامرية / مجمع الغزل) جهد 220 ك.ف إلى كابلات أرضية قطاع 1X 2000مم2 من النوع XLPE بالإضافة إلى توريد وتركيب كابلات الألياف الضوئية الأرضية وملحقاتها من وصلات ونهايات بمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا.

وأوضحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أن تكلفة المشروع تبلغ حوالى 67 مليون جنيه، ويتم التمويل ضمن المشروعات الاستراتيجية المدرجة بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (5) شهور لكل مسار تبدأ من تاريخ الأخطار بالقبول.

الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء نجح فى تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية ففيما يتعلق بمشروعات الجهد الفائق فقد تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق من 29469 كم لتصبح 31084 كم بزيادة قدرها 1615 كم وبنسبة قدرها 5,5 %، كما تم زيادة سعات محطات المحولات الجهد الفائق من 95315 م.ف.أ لتصبح 112208 م. ف. أ بنسبة زيادة قدرها 17,7%.