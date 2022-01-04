شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا للفواتير.. اعرف طرق تغيير عداد الكهرباء القديم لمسبق الدفع.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خطواط بسيطة فقط يمكنك تغيير عداد الكهرباء التقليدي لآخرمسبوق الدفع للتخلص من صداع فواتير الاستهلاك الشهرية، تستطيع من خلالها التقديم على طلب اليكترونيا أو من خلال شركة توزيع الكهرباء التابع لها، وفيما يلي خطوات تغير العداد لمسبوق الدفع:

تقديم طلب بشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك لتغير العداد التقليدي باخر مسبوق الدفع.

تقديم طلب تقسيط ثمن العداد بواقع 50 جنيها فى الشهر تخصم من عملية الشحن.

يمكنك تقديم طلب تغيير عداد الكهرباء لآخر مسبوق الدفع من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية بدون الحاجة إلى الذهاب لشركة توزيع الكهرباء.

مميزات العداد مسبوق الدفع:

يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.

رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 90% و تقليل الخسائر المالية للقطاع.

يساعد المواطن على ترشيد الاستهلاك لانه تمكن المستهلك من معرفة رصيده و بالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.



وداعا للفواتير.. طرق تغير عداد الكهرباء لمسبق الدفع

تمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.

سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الالكترونى جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.

يستطيع المواطن التحكم فى استهلاكه من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقى بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

لا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك ولكنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.