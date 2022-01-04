شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن امتحانات التيرم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تغيير طريقة أداء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول. ونرصد فى الإنفوجراف التالى 7 معلومات عن الامتحانات... امتحانات إلكترونية وورقية فى يوم واحد حسب الجدول المعلن الالكترونى أسئلة متعددة الاختيارات تمثل 70% من درجة المادة الورقى يوضع بالمديرية أو الإدارة ويصححه المدرسون ونسبته 30% حددت الوزارة عدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات طلاب المنازل يخوضون الامتحانات بالنظام الورقى حال تعطل امتحان الطالب إلكترونيا يخوض الاختبار ورقيا محاولات الغش تؤذى صاحبها وتحرمه من فرصة التعلم والتدريب