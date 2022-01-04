شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة للنواب.. واستكمال مناقشة مواد قانون التخطيط العام غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى غدا مناقشة مواد مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة.

ورفع المستشار جبالى الجلسة العامة اليوم بعد أن وافق عليه اليوم فى الجلسة العامة على مشروع القانون من حيث المبدأ ووافق على مواد الاصدار الخمسة وعلى مواد القانون حتى المادة الرابعة.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة ومكتب لجنتى الإسكان والإدارة المحلية أن مشروع القانون يتسق بشكل تام مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى لجمهورية مِصر العربية، ويقدم الإطار التشريعى اللازم لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014، وأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030)، ويعكس التطور المعاصر فى مجال التخطيط التنموى الاحتوائى والمستدامة.

وأشار إلى إن القانون الحالى (70 لسنة 1973) يعطى أدوارًا فى العملية التخطيطية لكيانات فى الدولة لم تعد قائمة فى الوقت الحالى، نظرًا للتطورات السياسية التى شهدتها مِصر خلال العقود الأربعة الماضية.

وذكر التقرير إن القانون الحالى تمت صياغته فى وقت كانت فيه مِصر تتبنى الفكر الاشتراكى القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة وقيامها بالتوظيف الكامل والتسعير الكامل والتوزيع الكامل للخدمات فى الوقت الذى كان فيه دور القطاع الخاص هامشيًا إلى أقصى الحدود، وقد تغير هذا الواقع تمامًا من خلال اتباع الدولة منذ ما يقارب ثلاثة عقود سياسات تقوم على اقتصاد السوق التنافسى، مع الحرص على تدخل الدولة لإحداث التوازن الاجتماعى المطلوب وتوسعات البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وقد أثر ذلك بشكل مباشر على نطاق التخطيط القومى والأساليب المتبعة لإعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.