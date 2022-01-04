6 شروط لمواجهة تعاطى المخدرات.. لائحة شغل الوظائف توضح (إنفوجراف)

عدم تعاطى المخدرات وثبوت ذلك بتحليل مفاجئ

تحريز العينة الإيجابية وإيقاف العامل لحين إعادة التحليل

الإخطار بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من وصول العينة

إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون

إذا لم يمتثل العامل للتحليل أو تعمد غش العينة يعتبر ذلك سببا لإنهاء الخدمة

إخطار المرشح بموعد التحليل فإذا تخلف دون عذر أو حاول الغش يُستبعد من العمل