كله مُسَجَّل.. جبالي للنواب: التاب لا يخطئ وأي تعديل على القوانين قبل الجلسة بـ24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

رفض المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مقترح أحد النواب إدخال بعض التعديلات على قانون التخطيط العام، الذي يناقشه البرلمان خلال الجلسة العامة حاليًّا، قائلًا: "التعديل غير موجود.. التاب لا يخطئ".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون التخطيط العام المقدم من الحكومة، ووافق عليه البرلمان من حيث المبدأ.

ووجه رئيس البرلمان حديثه إلى النائب، قائلاً: "كل مَن طلب الكلمة من خلال التسجيل على التابلت تم تسجيل طلبه بالتعديل بالدقيقة والثانية"، متابعاً: "التاب لا يخطئ ومن يريد التعديل عليه تقديم مقترحه على التاب قبل الجلسة بـ24 ساعة؛ أي من الساعة الحادية عشرة من صباح أمس".

ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون، وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون يستهدف التحول نحو اللا مركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.

ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كل موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم يا الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.