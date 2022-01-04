بعد تداول فيديو له.. ضبط قائد سيارة نقل ثقيل عرَّض حياة المواطنين للخطر بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام قائد سيارة نقل ثقيل بالقيادة برعونة معرضاً حياة المواطنين للخطر بالقاهرة.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية مقطع فيديو على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من تعليق مدعوم بالصور بشأن قيام قائد سيارة نقل ثقيل "محددة" بالقيادة بطريقة متهورة بإحدى الشوارع بالقاهرة معرضاً حياة المواطنين للخطر.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة المشار إليها، وقائدها حال سيره بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، وتبين أنها ملكه ورخصتي التسيير والقيادة ساريتان، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.