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بعد تسمم 4 أشخاص.. القبض على مالك مطعم كشري في أكتوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن القبض على مالك مطعم مأكولات شعبية بأكتوبر، على خلفية تسمم 4 أشخاص تناولوا وجبة فاسدة، أودت بحياة اثنين، ويتلقى آخران العلاج.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من أحد المستشفيات باستقباله 4 مصابين بأعراض تسمم جماعي.

في وقت لاحق، فارق اثنان الحياة وتبين تناولهم وجبة كشري فاسدة، أودت بحياة اثنين بينما يتلقى اثنان العلاج.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم أخذ عينة من المنتجات التي يقدمها المطعم لفحصها، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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