اللى ظلموكى هيتحاسبوا.. القبض على مفبركى صور بسنت خالد (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - تمكنت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من القبض على شخصين متهمين فى واقعة بسنت خالد ضحية الصور المفبركة والابتزاز الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك، بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية والتي هزت الرأي العام.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012