شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 16 ألف مخالفة للمواعيد الشتوية لغلق المحلات منذ 1 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عدد المخالفات التى تم تحريرها منذ بداية تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات فى 1 أكتوبر الماضى وحتى مساء أمس 3 يناير بلغت 16640 مخالفات.

وأضاف قاسم، في تصريحات له اليوم، أن المخالفات مقسمة على النحو التالى: "5340 محل، و3565 سوق، و466 مطعم، و3118 ورشة، وأنشطة أخرى بواقع 2654"

وأكد قاسم، أن أجهزة المحافظات والمحليات مستمرة فى حملات متابعة التزام المحال والمقاهى والكافيهات بالمواعيد الشتوية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما تواصل المحافظات تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، والخاصة بحظر تقديم الشيشة بالمقاهى والمنشآت الفندقية، وعدم إقامة الموالد والاحتفالات الشعبية، ومنع الأفراح بالأماكن المغلقة.

1.فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة يومياً من الساعة 7 صباحًا وتغلق 10 مساءً .

2.يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الحادية عشر مساءً.

3.مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

4.يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً

5.استمرار خدمة التيك أواى (Take – away)

6.استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

7.مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السادسة مساءً.

8.يستثنى الورش على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة

9.يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص.

10.يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

11.تٌستثنى من المواعيد الواردة محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

12.يٌراعى الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.