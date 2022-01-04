شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات مهمة عن امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تغيير طريقة اداء طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام امتحانات الفصل الدراسي الأول، نرصد فى التقرير التالى 7 معلومات مهمة عن الامتحانات.

- تعقد امتحانات إلكترونية وورقية فى نفس اليوم حسب جدول الامتحانات المعلن.

- الالكترونى يتم تصحيحه إلكترونيا من أسئلة متعددة الاختيارات ويمثل 70% من درجة المادة.

- الامتحان الثاني مقالي ورقى يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل 30٪؜ ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس.

- أعد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها.

- حددت الوزارة عدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة.

- طلاب المنازل يتم امتحانهم ورقيا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.

- الطلاب الذين لن يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيا لسبب تقني يتم امتحانهم ورقيا في نفس اليوم بالمدرسة.

- الهدف الرئيسي من هذه التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديد.

- تستهدف التقييمات قياس فهم مخرجات التعلم كما أنها تدريبات مفيدة وهامة في الطريق إلى نهاية المرحلة الثانوية.

- محاولات الغش في هذه الامتحانات تؤدي صاحبها فقط وتحرمه من فرصة التعلم والتدريب.