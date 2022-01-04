شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإنتاج الحربى تطبق أول نموذج لنظام معالجة المياه الرمادية بالمركز الطبى التخصصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار توجيهات المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى بتسخير كافة الإمكانيات البشرية والفنية والتكنولوجية بالشركات والوحدات التابعة للمساهمة فى كافة المشروعات القومية للدولة وعلى رأسها المساهمة فى مواجهة تحدى نقص المياه من خلال إقامة محطات التحلية وكذلك العمل على إتاحة تقنيات وحلول جديدة لمعالجة وتنقية المياه في مصر، قام الدكتور مهندس إيهاب أبو بكر السحيلى، رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى بافتتاح أول محطة لمعالجة وإعادة استخدام المياه الرمادية بالمركز الطبى التخصصى التابع لوزارة الإنتاج الحربى بحلوان بالتعاون مع مركز تطوير المشروعات وتكنولوجيا الأبحاث العلمية ومؤسسة مصر الخير لتكون بداية لتعميم استخدام هذه الوحدات بمختلف الطاقات الإنتاجية فى المنشآت الإدارية والخدمية والمستشفيات.

وأكد " السحيلى" على أن فكرة المشروع تهدف إلى المساهمة فى حل مشكلة نقص المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي من خلال تطبيق فكرة إعادة استخدام المياه الرمادية بعد معالجتها ، مشيراً إلى أن المياه الرمادية هى أحد أنواع مياه الصرف وهى ناتج صرف المياه من الأحواض والمغاسل وأحواض الاستحمام والغسالات والمطابخ والمصارف الأرضية ويرجع هذا الاسم إلى اللون الرمادى الذى تؤول إليه بعد الركود والترسيب ، موضحاً أن المياه الرماديه تتميز بأنها تحتوى على كميات ضئيلة من المواد العضوية ويمكن إعادة استخدامها بعد معالجتها، وفى مصر يتم استهلاك نحو 10 مليارات متر مكعب سنوياً من المياه فى مختلف أنواع المبانى السكنية والخدمية وغيرها والتى يمكن استرجاع نسبة تتراوح من 75 -85% منها. ويحقق إعادة استخدام المياه الرمادية ترشيد استهلاك مياه الشرب بالمنازل وكذلك توفير قيمة الطاقة المستخدمة فى ضخ مياه الشرب وايضاً توفير قيمة الطاقة المستخدمة فى معالجة المياه فى محطات معالجة الصرف الصحى.

و أشار رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى إلى أن نظام معالجة المياه الرمادية يتميز بأنه سهل التركيب والاستخدام ويمكن تركيبه فى المنازل والمطاعم والقرى السياحية وجميع المنشآت العامة والخاصة كما يتميز بإنخفاض سعر الوحدة وانخفاض تكاليف تشغيلها ويمكن توفير الوحده بسعات معالجة متعددة كما يتم تصنيع النظام بالكامل بمصر.

و أوضح " السحيلى " أن وحدة معالجة المياه الرمادية تتكون من عدد من المكونات الفنية مثل نظام حقن الكلور، خزان ابتدائى لتجميع المياه الخام، مضخة لتغذية الفلاتر، وحدة فلترة، نظام لحقن الكيماويات، وحدة تعقيم فوق بنفسجية، خزان نهائى لتجميع المياه المعالجة، مضخة لتغذية مخارج المياه، أجهزة قياس مختلفة، أغشية UF للعمل بالتوازى، ووحدة تشغيل وتحكم، ويمكن استخدام المياه الرمادية بعد معالجتها في تغذية صناديق الطرد في دورات المياه بالمساجد والمستشفيات والمباني الادارية وري الحدائق والمساحات الخضراء وإعداد الخلطات الخرسانية وغسيل السيارات وأغراض التبريد في محطات الطاقة ومكافحة الحرائق والحفاظ على المخزون الجوفي من المياه وإعادة تغذيته، وكذلك الحفاظ على المواد العضوية المفيدة للنباتات".