بسبب الشبورة وانعدام الرؤية... غلق طريق "القطامية-العين السخنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق القطامية العين السخنة في الاتجاهين لوجود شبورة مائية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور لـ قائدي السيارات، الالتزام بتعمليات رجال المرور واتباع الإرشادات المروية، حفاظاً على سلامتهم، وعدم استخدام الطرق السريعة، خلال فترة الشبورة، إلا للضرورة القصوى.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية.