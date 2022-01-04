"هدى" تطلب خلع زوجها: "بيجيب واحدة الشقة 3 أيام في الأسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "هدى. ح" 30 سنة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها "جوزي بيقولي سيبي البيت 3 أيام كل أسبوع من غير ما يقولي السبب.. والجيران شافوا واحدة بتنشر الغسيل في البلكونة وبيقول انها مراته التانية".

تروي "هدى" ممرضة: تزوجت منذ عامين من "عمرو. ص" 33 سنة، صاحب معرض لبيع الأجهزة المنزلية بالقسط، وأثناء فترة الخطوبة أوهمني بالحياة الزوجية السعيدة، لكن بعد الزواج صدمت بشخص مختلف تماماً، "جوزي معيشني في عذاب من أول يوم جواز وبروح أخدم والدته في شقتها".

أضافت الزوجة: حينما أذهب لخدمة والدة زوجي يرفض البقاء معنا.. ويذهب للمنزل بمفرده، واستمر حالنا هكذا لمدة عامين حتى علمت من جارتي أنا سيدة كانت تظل بالمنزل معه 3 أيام بالأسبوع، وتقوم بنشر غسيل داخل بلكونة الشقة.

استكملت: عندما واجهت زوجي قام بطردي من المنزل ونشأت بعدها خلافات أسرية بين العائلتين، وبالفعل اعترف بزواجه من سيدة أخرى ولا يريد الاستغناء عنها، كما رفض طلاقي وقام بتهديدي أمام والدي وسبي بعد سنوات من خدمة والدته.

تختتم: لم يحاول زوجي حل الأمر، حتى ذهبت إلى محامي ونصحني برفع دعوى خلع للضرر منه، وبالفعل لجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى حملت رقم 319 لسنة 2021، ولاتزال الدعوى منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.