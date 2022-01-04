مصرع سيدة ورضيعتها وإصابة زوجها في حادث انقلاب موتوسيكل بترعة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

لقيت سيدة وطفلتها مصرعهما وأصيب زوجها، في حادث انقلاب موتوسيكل بترعة قرية المقربية التابعة لمركز قوص، بجنوب قنا.

تلقى اللواء عبدالجليل أبوسكين مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل بترعة في قرية المقربية بمركز قوص، ما أسفر عن مصرع سماح ناصر ذكي، 30 عاما، وطفلتها أية محمد غريب، 9 أشهر، وإصابة زوجها محمد غريب محمد، 30 عاما، بسحجات وصدمة عصبية.

جرى نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى قوص المركزي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.