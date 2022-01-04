وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لوحدات "سكن لكل المصريين" بمحاورها المختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى للوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها وإسنادها، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بمحاورها الثلاثة (محور منحفضى الدخل - محور الإسكان المتوسط - محور الإسكان فوق المتوسط)، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأكد الجزار، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً، وتهدف لتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح الدخل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير وحدة سكنية لجميع المواطنين الراغبين.

ووجه الوزير، بإرسال خطابات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ومديريات الإسكان التي تتولى تنفيذ المشروع، تفيد بمسؤوليتهم المباشرة عن اختيار الشركات الجادة، والتى تمتلك الإمكانيات اللازمة لتنفيذ الأعمال المُسندة إليها، وكذا مسئوليتهم المباشرة عن التزام الشركات بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، وعدم التهاون مع الشركات المتقاعسة، وعدم التعامل مع الشركات التي لم تثبت جدية في تنفيذ الأعمال التى سبق إسنادها إليها فى مشروعات سابقة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ عشرات الآلاف من الوحدات بالمبادرة، فى مختلف المدن الجديدة، ومن ثمّ يجب أن تغتنم شركات المقاولات هذه الفرصة، وتحرص على الالتزام بمواعيد وجودة التنفيذ، مؤكدا أن الشركات الملتزمة سيكون لها نصيب من مختلف المشروعات التى تنفذها الوزارة.